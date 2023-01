Covid | Cina | stop alla quarantena per gli stranieri La decisione dopo tre anni di isolamento autoimposto

... ponendo fine a quasi tre anni di isolamento autoimposto anche se il Paese sta combattendo ancora contro una nuova ondata di contagi. Oggi anche lacontinentale ha aperto il suo confine a ...Secondo l'amministrazione di Hong Kong, da oggi circa 60mila residenti dell'isola si recheranno ogni giorno nellacontinentaleLa Cina ha eliminato la quarantena obbligatoria per i cittadini stranieri in arrivo dall’estero mettendo così fine a tre anni di isolamento in un momento in cui si stanno registrando nuovi focolai nel ...Un camion ha travolto un corteo funebre causando la morte di 19 persone e il ferimento di altre 20 nella contea di Nanchang, in provincia di Jiangxi (Cina) ...