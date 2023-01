Cosa versava nelle tasche dei compagni | Moggi rivela il Vialli che non ti aspetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) Non mi piace ma lo faccio. Parlo dioggi scomparso e voglio farlo descrivendo più il profilo umano di quello dell'atleta che d'altra parte tutti conoscono. In controtendenza di quanti, e sono tanti, dicono di averlo addirittura frequentato, ma solo per apparire oggi nei media con un ricordo. Io ho avuto la fortuna di vivere tanti successi con Gianluca ed ora, non mi sembra vero che anche lui si è unito ai grandi Maradona e Pelé che ci hanno lasciato negli ultimi tempi.rappresenta la storia della Sampdoria e la rinascita della Juve, oltre che l'incarnazione del "Capitano". Era un uomo vero, forte, grintoso, empatico e che ha costruito tutte le sue vittorie sudando, faticando sul campo, scherzando e rallegrando i. Quale giocatore della Sampdoria, è riuscito a trasformare il sogno scudetto di tanti tifosi doriani ...