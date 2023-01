Coppa Italia Femminile | Lazio-Milan 0-7 | il report ufficiale

(Di domenica 8 gennaio 2023) Missione compiuta per il, che batte in trasferta lae si qualifica per i Quarti di finale di

Sport Mediaset

Parentesiil 17 gennaio: al Maradona arriva la Cremonese. Ultime due di campionato a chiudere il mese: in trasferta contro la Salernitana il 21 gennaio e in casa contro la Roma il 29 ...Kim Minjae © LaPresseIl Napoli è atteso venerdì dalla sfida di campionato contro la Juventus, quindi lacontro la Cremonese e ancora il derby con la Salernitana. Partite nelle quali il ... Coppa Italia 2022-2023: in esclusiva assoluta gli ottavi di finale - Sportmediaset "Le donne di San Giovanni in Fiore continuano a vincere ed oggi atrionfare. Stavolta l’hanno fatto le ragazze della Sangiovannese Calcio,che in quel di Reggio Calabria, grazie a una strepitosa rimonta ...RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comincia l’anno vincendo la quattordicesima giornata e mantenendo la testa della classifica nel girone C di Serie B. Battuta l’Andrea Costa Imola 60-53 ...