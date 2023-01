CONTRO LA JUVENTUS NG LA DECIDONO PALOMBI E DUBICKAS IN RIMONTA

(Di domenica 8 gennaio 2023)NG-PORDENONE 1-2 GOL: 3? pt Compagnon, 34?; 25? stNG (3-5-2): Garofani; Poli, Riccio, Huijsen (44? st Cerri); Akè (31? st Mulazzi), Sersanti, Barrenechea, Iocolano (31? st Besaggio), Barbieri (35? st Sekulov); Compagnon, Pecorino. A disp.: Raina, Savona, Nzouango Bikien, Zuelli, Cudrig, Verducci, Bonetti, Lipari, Ntenda Wa Dimbonda, Palumbo, Turicchia. All.: Brambilla. PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Zammarini, Bruscagin, Ajeti, Benedetti; Torrasi, Burrai, Giorico (35? st Biondi); Deli (20? st Piscopo);(20? st Candellone),(47? st Maset). A disp.: Martinez, Giust, Andreoni, La Rosa, Biscontin, Ingrosso, Negro, Destito, Baldassar. All.: Di Carlo. ARBITRO: Turrini di Firenze, assistenti Renzullo di Torre del Greco e Spagnolo di Reggio ...

