Contenitori riutilizzabili nei supermercati | le prove dei nostri lettori | ‘Abbiamo dovuto rinunciare’ | ‘nei piccoli negozi è possibile’ Il falso problema della sicurezza igienico-sanitaria

(Di domenica 8 gennaio 2023) C’è chi ha scritto alle cateneGrande distribuzione organizzata e chi ha provato a chiedere aidi “utilizzarepropri purché, puliti e idonei per uso alimentare”, come previsto dal Decreto Clima del 12 dicembre 2019. Dopo la pubblicazionevideoinchiesta di Greenpeace sulla mancata applicazione del decreto, nell’ambitocampagna Carrelli di plastica e la call to action lanciata da ilfattoquotidiano.it, i sostenitori (scopri perché sostenere ilfattoquotidiano.it) si sono dati da fare su vari fronti. Ma ci ha scritto anche chi si trova dall’altra parte del bancone, ossia i lavoratorigrande distribuzione, spiegandoci cosa impedisce spesso loro di accontentare i consumatori che vogliono portare a casa i prodotti ...

