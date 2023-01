Condanne a morte in Iran | Tajani | «Teheran ha superato la linea rossa» Pene fino a 10 anni per chi aveva incitato allo sciopero

Geopop

... l'Italia ha sperato 'che fosse un primo segnale per una marcia indietro: purtroppo non è stato così e l'Iran ha superato la linea rossa cominciando ad eseguiredi manifestanti'. Il ..."L'Iran ha superato la linea rossa , il punto di non ritorno, cominciando a eseguire le". È la dura presa di posizione di oggi del ministro degli Eteri Antonio Tajani su Teheran, che arriva dopo le nuovecapitali eseguite dal regime islamico. Ieri, infatti, due ... Quali Paesi applicano la pena di morte e quando è stata abolita ... Quattro iraniani sono stati condannati a pene che vanno da uno a 10 anni di carcere per aver incitato ad uno sciopero durante il movimento di protesta. Lo ha annunciato oggi una fonte ufficiale. (ANSA ...Manuel Gabrielli, l’avvocato di Mario Frigerio, unico sopravvissuto nella strage di Erba, è stato trovato privo di vita nel garage della propria abitazione a Novedrate, nella provincia di Como. Gabrie ...