Con Vialli una volta litigai In allenamento | la confessione di Mancini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) «Credo che sia giusto raccontare Luca in una chiave diversa. Lui è gioia, non tristezza», mi dice Roberto. «A parte il dolore del momento, che è terribile, credo che Luca preferirebbe sentir parlare di sé con serenità, con allegria, perché lui era così, un ragazzo allegro, un ragazzo perbene, di classe, molto intelligente. Secondo me preferirebbe che tutti noi lo ricordassimo in questo modo e credo onestamente che sia la cosa più bella». E noi è quello che faremo. Roberto, 58 anni, Ct della Nazionale italiana, amico fraterno di Gianlucacon il quale ha giocato nella fantastica Samp che trionfò in Italia e in Europa a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta (trascinata proprio da due attaccanti fantastici come), ha deciso di raccontarci lo straordinario rapporto che ...