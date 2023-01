Con la Juve sarà importantissima No | è stata più importante la Sampdoria

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 gennaio 2023) Cesare – Caro Guido vittoriadel Napoli apparso in ripresa ma ancora molto lontano da quello dei bei tempi. La meritata espulsione di Rincon a fine primo tempo, per fallo su uno straripante Oshimen lanciato a rete, ha facilitato il nostro compito. Ma il Napoli non mi ha entusiasmato e ha avuto il demerito, pur giocando i due terzi dell’incontro con l’uomo in più, di non chiudere la partita tenendo lain vita fino al raddoppio su rigore a 10 minuti dalla fine. Guido – Cesare a me invece è parso un Napoli in palla. Che ha dominato, come doveva, la partita. Con un Lobotka di nuovo dominatore in mezzo al campo. Certo qualche giocatore deve ancora salire di tono ma la partita èben preparata da Spalletti. E ben interpretata dai calciatori. Tutto ciò sbagliando un rigore al terzo minuto. Vale la pena riproporre il ...