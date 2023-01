leggo.it

Unaattraverserà il cielo nel 2023 per la prima volta dall' età della pietra . Sarà a circa 26 milioni di miglia dalla Terra , la distanza più vicina dall'era del Paleolitico superiore, come ...... il primo a mostrare in dettaglio la vaporosa chioma, la coda di ioni e la lunga coda di polveri a ventaglio. C/2022 E3 (ZTF) 'è unadi lungo periodo che è stata scoperta lo scorso 2 ... Cometa verde si avvicina alla Terra per la prima volta dall’età della pietra: ecco come vederla Una cometa verde attraverserà il cielo nel 2023 per la prima volta dall'età della pietra. Sarà a circa 26 milioni di miglia dalla Terra, la distanza ...La Cometa dei Neanderthal, presto sarà visibile anche a occhio nudo Chissà se 50 mila anni fa gli ominidi di Neanderthal si sono accorti del passaggio di una cometa. Fatto sta che nelle prossime setti ...