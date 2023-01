Come ha blindato il Conclave | Porro smaschera Papa Francesco

(Di domenica 8 gennaio 2023)si sta già muovendo in vista del? Secondo Nicola, "in questa fase in cui ratzingeriani e bergogliani, conservatori e progressisti, si stanno spaccando sempre più in Vaticano, già iniziano le prime mosse in vista del prossimopost Bergoglio". Scrive il giornalista e conduttore di Rete 4 sul suo sito internet che se è vero cheè ancora in vita, è anche vero che ormai ha 86 anni e "non celebra quasi più messa a causa del dolore al ginocchio, gira in carrozzina e non ha escluso una possibile rinuncia". Insomma, prosegue, "prima o poi ilsi farà e le manovre di preparazione cominciano molto prima. Lo sa bene lo stesso pontefice, che nei suoi 10 anni di regno ha ...

... dovrà fare in modo che la Chiesa non si disorienti e non si divida, ma che trovi,sempre ... Per approfondire: Così Bergoglio hail Conclave (e il nuovo Papa) 'La Chiesa va contro un muro".Tra i ratzingeriani ci sono anche nomi di pesoAngelo Bagnasco e altri quattro italiani, fatto che riduce non solo il peso dei tradizionalisti ma pure della conferenza episcopale italiana al ... Nicola Porro smaschera Papa Francesco: "Come ha blindato il Conclave"