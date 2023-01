Come fare il pieno di energia su Lune e Marte

Leggi su panorama

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il programma Artemis, cui partecipano l’Agenzia spaziale italiana e quella europea, punta a produrre «carburante» su altri mondi. Lo scopo: lavorare sul nostro satellite, e colonizzare il Pianeta rosso. Negli anni che verranno il problema dell’approvvigionamento diavrà una dimensione planetaria.e dove ricavarla sarà una questione che non riguarderà solo la Terra ma il Sistema solare,Luna e. Centri di ricerca di tutto il mondo si stanno impegnando in progetti per produrresu altri pianeti. Al di là delle ricadute utili per affrontare i problemi di questa risorsa sulla Terra, lo scopo principale èin modo che l’uomo ne possa disporre per trascorrere lunghi periodi sul nostro satellite e sul Pianeta rosso, estrarre materiali, produrre ulteriore ...