Combinata nordica | Coppa del Mondo Otepaa 2023 | Westvold Hansen vince nella Gundersen | sesta Sieff

(Di domenica 8 gennaio 2023)terza tappa stagionale delladelfemminile di2022/, di scenadi Otepää, trionfa Gyda. La norvegese continua a dominarespecialità, conquistando la quinta vittoria in altrettante gare stagionali. Dopo la seconda posizione nel salto in mattinata,sale in cattedraseconda prova della giornata, lo sci di fondo a inseguimento su 5 km, e sale sul gradino più alto del podio. Seconda la tedesca Armbruster a 25?, terza l’austriaca Hirner. La migliore italiana è Annika, frenata da un raffreddore eal traguardo ...

... Franco Bragagna ore 22:00 Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Donne (differita) da Zonhoven [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca ore 23:00: Coppa del Mondo 2022/22023 Salto HS 97 + ...Successo della Norvegia nella gara mista didisputata sulla pista di Otepaa , in Estonia, e valevole per la Coppa del Mondo 2023. La squadra scandinava termina la propria prestazione in 36.19.6, precedendo la Germania e l' ... Classifica Coppa del Mondo combinata nordica femminile 2022: Annika Sieff quarta, Westvold Hansen in fuga Gyda Westvold Hansen prosegue la sua striscia vincente e trionfa anche nella Gundersen di Otepää, in occasione della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di combinata nordica 2022-20 ...Dopo aver rinunciato alle prime due giornate di gara (prova a squadre miste e Mass Start) del weekend di Otepää per un forte raffreddore, Annika Sieff ha recuperato e si è presentata stamane sul tramp ...