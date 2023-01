Combinata nordica | Annika Sieff torna e vince subito il segmento di salto a Otepää! Westvold Hansen in scia

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo aver rinunciato alle prime due giornate di gara (prova a squadre miste e Mass Start) del weekend di Otepää per un forte raffreddore,ha recuperato e si è presentata stamane sul trampolino piccolo estone riuscendo a fare la differenza proprio nel momento più importante. La giovane trentina ha infatti vinto ildidella Gundersen valida come quinta competizione stagionale della Coppa del Mondo femminile di2022-2023. In una serie pazza, condizionata da un vento forte e abbastanza variabile, la 19enne azzurra ha avuto il merito di oltrepassare di un metro il punto HS (fissato a 97 metri) eseguendo comunque un buon atterraggio e guadagnando punti preziosi in tal senso rispetto alle sue due più immediate inseguitrici in classifica. Seconda ...