Colpisce il compagno con una roncola | fermato 68enne

(Di domenica 8 gennaio 2023) La Procura di Ravenna è al lavoro per chiarire tutti i dettagli di un tentato omicidio aggravato tra due uomini conviventi che ha portato al fermo di un pensionato italiano. Il fatto - come ...

Agenzia ANSA

Secondo quanto ricostruito a caldo dai carabinieri coordinati dal Pm Monica Gargiulo, l'uomo ha colpito in testa il compagno con cui è legato da unione civile - un ultracinquantenne anche lui ... (ANSA) – RAVENNA, 08 GEN – La Procura di Ravenna è al lavoro per chiarire tutti i dettagli di un tentato omicidio aggravato tra due uomini conviventi che ha portato al fermo di un pensionato italiano ... Massa Lombarda, un pensionato 68enne è accusato di tentato omicidio dopo un diverbio domestico. Avrebbe colpito il convivente alla testa con un oggetto contundente, forse dopo averlo inebetito ...