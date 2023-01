Coldiretti e la Festa del Ringraziamento | tra l’impennata dei prezzi e gli echi della guerra

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La tradizionale giornatadel“, promossa dalla, si è svolta stamani in città. Sfilata dei trattori e tanti operatori agricoli presenti nelle strade cittadine, anche per ricordare a tutti che il lavoro dei campi è una componente essenziale dell’economia evita stessasocietà civile. A guidare la manizione erano Gennaro Masiello, vice presidenteNazionale, e Gerardo Dell’Orto, direttoreFederazione di Benevento. Con lo spirito di sempre, lasannita si è rivolta a Dio, che offre la sua protezione per i raccolti dei campi, ma anche agli uomini che debbono regolare i doni divini e ...

CoratoViva

E' quanto stima laPuglia, dopo ladell'Epifania che "tutte le feste si porta via", lasciando a molti pugliesi uno sgradito ricordo, a causa del maggior consumo di cibi calorici ...E' quanto stima laPuglia, dopo ladell'Epifania che "tutte le feste si porta via", lasciando a molti pugliesi uno sgradito ricordo, a causa del maggior consumo di cibi calorici ... Dieta, Coldiretti Puglia: Guerra alla bilancia post feste Scegliere il cibo giusto anche per fronteggiare l’influenza che ha già portato oltre 300mila pugliesi negli ambulatori E’ ‘pesante’ in Puglia il conto del tour de force alimentare delle Feste che ha p ...Tradizione rispettata soprattutto nel Mezzogiorno mentre oltre un milione di italiani trascorrerà il ponte negli agriturismi, tra attività outdoor, buona tavola e la scoperta dei borghi ...