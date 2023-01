CM Scommesse | Napoli facile e Milan a rischio nel nostro tris da 13 volte la posta | Le nostre scommesse

Leggi su justcalcio

(Di domenica 8 gennaio 2023) 2023-01-08 13:05:00 Fermi tutti! Il gol del 2-2 del Monza (e non solo quello… ) è stato il freno a mano tirato all’Inter e nello stesso tempo l’accensione al razzo del. Mister Spalletti conosce e conosceva tutte le trappole di questa partita in casa doriana, in mezzo a tutte le lacrime che scenderanno per Vialli e Mihajlovic. Impossibile non sottolineare un particolare tanto importante. Sarà impressionante contenere l’emozione. Ed è da queste cose che ilpuò prendere il volo. Subito, dal primo tempo. Questi sono tre punti troppo importanti, impossibile non accelerare quando si presenta anche una curva a gomito per Pioli. C’è-Roma, enorme chance per Mourinho di far vedere che la sua Roma non è solo ciò che Abraham ha salvato togliendo quel gol dalla linea di porta, all’ultimo secondo contro il Bologna. Tammy stasera ...