Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023 | Odermatt vola | +400 su Kilde

(Di domenica 8 gennaio 2023)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 1.046 2. Aleksander(Norvegia) 646 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 565 4. Lucas Braathen (Norvegia) 465 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 432 6. Manuel Feller (Austria) 406 7. Alexis Pinturault (Francia) 401 8. Loic Meillard (Svizzera) 398 9. James Crawford (Canada) 317 10. Zan Kranjec (Slovenia) 290DELDISCESA 1Aleksander Aamodt NOR 405 2Marco SUI 306 3 KRIECHMAYR Vincent AUT 269 4 CRAWFORD James CAN 221 5 CLAREY Johan FRA 183 6 MAYER Matthias AUT 182 7 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 134 8 HEMETSBERGER Daniel AUT 128 9 FEUZ Beat SUI 11610 ...

OA Sport

Il valdostano - 3 podi in 7 tappe, 6 in stagione con una vittoria e nel mezzo la paternità - precede nellafinale anche il leader uscente didel Mondo, l'altro norvegese Golberg, ...Lagenerale didel Mondo di sci alpino femminile 2022/2023 aggiornata dopo il secondo gigante di Kranjska Gora . Mikaela Shiffrin sempre più dominatrice di questa, con un ... Classifica Coppa del Mondo combinata nordica femminile 2022: Annika Sieff quarta, Westvold Hansen in fuga Mikaela Shiffrin scrive un'altra pagina di storia dello sci. La fuoriclasse statunitense ha vinto il gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, dominando le due manche e raggiungendo quota 82 vittoria in ...Lettonia devastante sul catino di casa di Sigulda nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Nel budello amico i baltici sfiorano il bottino pieno (unica non vittoria quella nel singolo f ...