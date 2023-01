Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2022-2023 | Eva Pinkelnig leader a +159 su Althaus

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ladeldicon gli sciha preso il via da Wisla, in Polonia, con l’austriaca Marita Kramer quale detentrice. Dopo gara-2 di Sapporo, l’austriaca Evasi confermaincontrastata con un margine di 159 punti sulla tedesca Katharinae 289 sulla norvegese Anna Odine Stroem. In casa Italia resta Lara Malsiner la megliota. Di seguito lagenerale delladeldicon gli scidopo gara-2 a Sapporo.DEL...

OA Sport

... cercano una vittoria per riportarsi tra le prime otto che vuol dire partecipazione alla... SEGUI LA DIRETTA TESTUALE RISULTATI eREGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV ......di coach Vitucci ha ritrovato la vittoria rilanciandosi anche in ottica qualificazione alla... SEGUI LA DIRETTA TESTUALE RISULTATI eREGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV ... LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: vince Grenier. Marta Bassino seconda: allunga in classifica di Coppa del Mondo! Sfiora l’impresa la Mernap Faenza alle Final Four di Coppa Italia di serie C1, in corso di svolgimento a Salsomaggiore, ma alla fine la formazione manfreda deve arrendersi 3-1 ai rigori al Due G Futsa ...La Seconda Categoria avrà il suo campione provinciale. O almeno il vincitore della Coppa Provinciale di categoria, 1º Memorial intitolato al compianto Rosario Frisenda. Nella finale in gara unica e in ...