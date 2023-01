Clarissa Selassié urla fuori dal Gf Vip | il gesto romantico per un vippone Video

Leggi su 361magazine

(Di domenica 8 gennaio 2023)torna al Gf Vip 7 ma da esterna per gridare ad unil suo innamoramento: “Ti aspetto” Ildinon è passato inosservato. La princess che insieme alle sue sorelle l’anno scorso è stata concorrente al Grande Fratello Vip 6 è tornata a Cinecittà ma stavolta per gridare il suo amore ad uninfatti ha sempre avuto una cotta per Andrea Maestrelli conosciuto grazie alla sorella Lulù. I due frequentavano le scuole medie insieme, ma per timidezza da parte di entrambi, non c’è stato un avvicinamento, almeno sino ad ora. ieri pomeriggioha vuotato il sacco e recatasila casa del Grande Fratello Vip 7 ha ...