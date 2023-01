Cinciarini è da record ma Sassari rovina la festa di Reggio Emilia

Eurosport IT

Gli highlights della vittoria 99 - 74 di Sassari su Reggio Emilia nella 14esima giornata della Serie A di basket: una partita storica nonostante ...(Francesco Pioppi) Reggio Emilia: Hopkins 17,e Anim 11 Sassari: Robinson 25, Diop 16, Jones 14 Pesaro - Treviso 101-72 Pesaro torna a vincere dopo due stop e supera la lanciata Treviso, ... Andrea Cinciarini da record! Superato Pozzecco con 1773 assist in A Reggio Emilia – Neanche il record Andrea Cinciarini come miglior assistman del campionato italiano di tutti i tempi è servito a galvanizzare la Unahotels, sconfitta in maniera netta per 74-99 da Sassa ...Umana senza Brooks e Moraschini, out per la schiena bloccata nel giorno del trentaduesimo compleanno, De Raffaele recupera Bramos rispetto al derby di Treviso, ritorno amarcord al Taliercio per Rossel ...