Il Sole 24 ORE

L'industria bellica cinese è in pieno, innescato dal progetto di Xi di costruire un'armata "in ... Per quanto riguarda l'export laè quarta e " secondo i dati dello Stockholm International ...... spingendo molti cittadini dell'ex celeste impero a programmare viaggi all'estero, con undi ... Si prevede che ini contagi siano destinati ad aumentare ancora a fine gennaio , quando milioni ... Cina, il boom dei casi Covid sta portando al blocco dei porti e frena le fabbriche I suoi principali fornitori di armi sono gli Stati Uniti, ma l'Arabia Saudita sta aumentando le importazioni dalla Cina.Pechino ha anche annunciato che libererà coloro che sono stati arrestati negli ultimi tre anni per aver violato le restrizioni contro il Covid-19, in seguito al brusco allentamento delle rigide misure ...