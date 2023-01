Ciclocross | Coppa del Mondo | Wout Van Aert è inarrestabile! Battuto ancora Van der Poel a Zonhoven

(Di domenica 8 gennaio 2023) Altro giorno, altra vittoria perVan. Il belga ha letteralmente dominato la gara dideldi, in Belgio, centrando l’ottavo successo stagionale in undici apparizioni tra il 4 dicembre ed oggi. Numeri da capogiro per il corridore della Jumbo-Visma, che si è confermato una volta di più l’uomo più in forma del momento. Costretto nuovamente al secondo posto il grande rivale Mathieu Van der, probabilmente nonal meglio dopo i problemi alla schiena rilevati a Koksijde. Sulla linea del traguardo il vantaggio del belga sul corridore della Alpecin dice 1’23”: una vittoria schiacciante, la seconda nel giro di appena quattro giorni. Dopo un tentativo di attacco del neerlandese, subito rintuzzato da Van, e dopo i primi ...

