Ciclismo | la stagione si apre con i Campionati Australiani | Plapp vince da finisseur | assolo di Chapman

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sul circuito di Buninyong si sono disputati iNazionali, prima vera corsa ciclistica su strada del 2023 per quanto riguarda i professionisti. Lukeha difeso il titolo conquistato dodici mesi fa, grazie a uno spettacolare attacco daa due chilometri dal traguardo, riuscendo così ad anticipare la volata del gruppetto che si era selezionato nella fase più calda della gara. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha anticipato per tre secondi il terzetto composto da Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Michael Matthews (Team Jayco AlUla) e Drew Morey (Kinan Cycling Team). L’arrivo in solitaria si era consumato anche nella prova femminile. Brodieha trionfato al termine di una lunga fuga e ha così conquistato il primo sigillo con la nuova maglia della Trek-Segafredo, ...

OA Sport

