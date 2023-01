Cianuro e ricina Cosa sappiamo sui due arrestati in Germania  

(Di domenica 8 gennaio 2023) Un iraniano 32 anni è stato arrestato incon l’accusa di aver pianificato un attentato “di matrice islamista”. La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia ha dichiarato che l’uomo stava progettando di usareper commettere un “grave crimine”. Per questo capo d’imputazione insi rischia una pena detentiva da 6 mesi a 10 anni. Secondo la Bild, le autorità tedesche erano state avvertite da servizi d’intelligence stranieri circa la minaccia di un attentato terroristico “islamico” con l’uso di una “bomba chimica”. Islamistischer Anschlag mit Bio-Waffe geplant: Zugriff in ABC-Schutzanzügen in #castrop-Rauxel #terror #polizei #RIZIN https://t.co/VCjPOPx1Fw — Frank Schneider (@chefreporterNRW) January 8, 2023 IL SECONDO ARRESTO Anche il fratello del sospettato è stato arrestato e i ...

ilmessaggero.it

Un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato, insieme al fratello , con l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica usando anche tossine letali comeche ...Un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato nell'ovest della Germania con l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica usando anche tossine letali come, trovati nella sua abitazione. L'arresto Lo rendono noto la polizia e la procura di Duesseldorf. La perquisizione e l'arresto sono avvenuti nella cittadina di Castrop - Rauxel, nel ... Iraniano arrestato in Germania: «Aveva cianuro e ricina, progettava attentati terroristici». Preso anche un co Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il blitz delle forze speciali Sek e degli agenti antiterrorismo è scattato intorno alla mezzanotte in un appartamento di ...