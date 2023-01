“Ci hanno tolto 2 punti” | Inzaghi senza freni a DAZN | gravi accuse al VAR!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’Inter non riesce a trovare continuità in questo campionato: dopo la bella vittoria ottenuta contro il Napoli capolista, per la squadra nerazzurra arriva il primo pareggio stagionale sul campo del Monza. In vantaggio per due volte consecutive, l‘Inter si è fatta rimontare in entrambi i casi, portando a casa solo un punto, che poco serve per la classifica attuale. Tanto ha fatto discutere l’episodio del goal annullato ad Acerbi, per presunto fallo ai danni dei difensori del Monza. Al termine della gara, l’allenatore nerazzurro ha commentato ai microfoni dil’episodio e la prestazione della propria squadra. “Pareggio causato da un grave errore”,non ci sta InterVAR “Dopo 5 anni di var ciannullato un gol regolare, il fischio non esiste. Questo episodio ci ha fatto molto male ...