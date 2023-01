Chiude la ‘Netflix italiana’ | Pd ha buttato 7 | 5 milioni

Hynerd.it

In casa Franceschini non se ne erano accorti, ma gli italiani sì e hanno decretato lo straordinario fallimento della 'italiana', strombazzatissima dall'ex ministro della Cultura. Un flop ...Itsart messa in liquidazione dal governo La piattaforma Itsart è stata messa in liquidazione dal governo lo scorso 29 dicembre. Doveva essere la 'della cultura italiana', così la definì l'allora ministro della Cultura Dario Franceschini. La notizia è arrivata solo con il nuovo anno. Il titolare del dicastero della Cultura, Gennaro ... Mercoledì: Netflix conferma la seconda stagione!