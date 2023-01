Chiedilo a Zona Wrestling #645

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 8 gennaio 2023) Buona domenica a tutti amici die benvenuti alla seconda edizione del 2023 del, rubrica che torna a pieno regime con il capitolo numero 645. L’anno è appena iniziato ma ci sono già tante novità e tanti spunti per i quali discutere, quindi non perdiamo tempo e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da Simone Casu: Ciao Giovanni, ti scrivo da Olbia. Complimenti per la rubrica che seguo da anni, anche se è la primissima volta che ti scrivo. GiovY2JPitz: Ciao, grazie e benvenuto. 1) Ho visto Wrestler Kingdom, bello Show, ma non credi che il periodo d’oro sia ormai giunto al termine? O credi che torneremo a vedere quelle grandi cose viste fino al 2019? 1) Non so se siamo esattamente alla fine di un periodo ...