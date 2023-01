Chiara Ferragni | tutto lo sdegno per quanto visto in tv | “Tossico”

Fanpage.it

Tra gli spettatori, anche Fedez ecosì come Sabrina Ferilli . E sia i Ferragnez che la nota attrice non hanno risparmiato i loro commenti nei confronti della storia di Valentina e ...Tra i milioni di telespettatori incollati alla tv per scoprire nuove intriganti storie di regali, tradimenti e sorprese c'erano anche i 'Ferragnez'e Fedez , che via Instagram Stories ... I Ferragnez commentano la storia di Stefano a C'è Posta per Te: Lui è la tossicità fatta persona Chiara Ferragni e Fedez hanno espresso la loro opinione via Instagram riguardo alla prima puntata di C'è posta per te trasmessa il 7 gennaio.Sabrina Ferilli ha seguito la prima puntata di C’è Posta Per Te ieri sera: dopo i Ferragnez, anche lei ha commentato la vicenda che ha visto ...