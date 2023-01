Chiara Ferragni e Fedez replicano le acrobazie dei video di TikTok ma il finale è hot | si scopre il lato B

la Repubblica

La conduzione sarà di Amadeus per il quarto anno consecutivo: tra i nomi che lo affiancherannoe Francesca Fagnani, co - conduttrici per diverse serate (la prima e la quinta l'...Al fianco di Amadeus sono state confermate le presenze di Gianni Morandi,e Francesca Fagnani . In queste ore sta circolando l'ipotesi Checco Zalone : stando a quanto riferito da Il ... Fedez e Chiara Ferragni, dal divano di casa il commento dell'amore 'tossico' a 'C'è posta per te' Valentina Ferragni è volata a Dubai per le feste e ha soggiornato in uno degli hotel più esclusivi della città.Amadeus ha annunciato Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi come superospiti italiani della seconda serata ...