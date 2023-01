Chi è Isabel Bengochea | ex moglie di Ezio Greggio e madre dei suoi due figli?

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 8 gennaio 2023) Spesso, ultimamente, si usa a sproposito il termine iconico. Quando parliamo di, invece, usare il termine è quantomeno opportuno: parliamo di una icona della TV commerciale in Italia, simbolo di Mediaset da prima che il network berlusconiano si chiamasse Mediaset. Lo ricordiamo a Drive In, prima di diventare il volto di Striscia la notizia (per cui guadgna la cifra record di 25mila euro a puntata, ma sui guadagni ditorneremo in altra occasione). In qeusta sede vogliamo parlare di un aspetto della sua vita privata: chi è la ex, con cui ha avuto dueè stato sposato per più di vent’anni con una donna chiamata, di origini spagnole (probabilmente basche, ...