Chelsea | Potter | 'Devo rispettare la stampa | ma alcune domande sono stupide'

Calciomercato.com

Commenta per primo Non tira una buona aria al. Gli acquisti continuano ad arrivare, a differenza dei risultati e l'allenatoreè già sulla graticola. In conferenza stampa, a una domanda poco gradita, l'inglese ha risposto così: 'Ci ...Di certo non è un periodo semplice per i 'Blues' di, che proveranno a tentare un colpaccio ... FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY -MANCHESTER CITY: in attesa: in attesa Chelsea, Potter: 'Devo rispettare la stampa, ma alcune domande ... Le formazioni ufficiali di Manchester City-Chelsea, sfida valida per i 32esimi di finale della FA Cup 2022/2023: le scelte degli allenatori.Niente Milan: il calciatore ha scelto il Chelsea. La firma sul nuovo contratto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.