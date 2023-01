Che tempo che fa | da Fabio Fazio una puntata speciale dedicata a Gianluca Vialli

SuperGuidaTV

Nonostante sia approdato su Netflix già da, Glass Onion - Knives Out è ancora al centro dell'attenzione mediatica, fosse anche solo per ... Come in tutti i giallisi rispettino, ogni ...E quel giorno con il cuore spezzato " il marito sta in guerra - e nello stessogioioso per quella festa di Natalela vedeva con il piccolo circondata di affetto, ricalca la vicenda della ... Che tempo che fa di Fabio Fazio ricorda Gianluca Vialli, il meglio delle sue interviste su Rai3 Sacchi se n'era reso conto a tal punto ed era così avvilito che – secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport – a fine partita avrebbe ammesso ai giocatori dell'Inter di aver sbagliato. L'errore è ...Voglio cominciare con un augurio di buon anno a tutti i lettori de "La voce di Venezia". Cinematograficamente il mio è iniziato benissimo, con la visione ...