Che piano islamico c' è dietro | Cristiano Ronaldo in Arabia | indiscrezioni inquietanti

(Di domenica 8 gennaio 2023) «Credo che la nuova Europa sarà il Medio Oriente», diceva nel 2018 il principe saudita Mohammed Bin Salman alla platea del forum Future Investment Initiative a Riad, «in cinque anni il regno dell'Saudita sarà completamente diverso» e così tutti gli altri Stati del Golfo, compreso il Qatar, «nonostante le differenze che ci dividono». Ebbene 5 anni sono quasi passati, tante cose nel frattempo sono successe, e il regno saudita non è un Paese completamente diverso, e nemmeno lo sono i Paesi del Golfo. Il Medio Oriente non è certamente la "nuova Europa", e non lo diventerà mai, manca una cultura e una civiltà fondate su millenni di storia, ma è sulla buona strada per sostituirla almeno economicamente, per soppiantarla nella crescita e negli investimenti che già stanno umiliando le nostre povere economie in affanno. L'idea di Mohammed Bin Salman in fondo non ...

sbilanciamoci.info

...sul tema E qualcuno si pone mai il problema di sapere se questo influencer - per dire - è pagato da qualcuno per esprimere quella opinione piuttostoun'altra Oppure, per metterla su un...Una nuova passerella pedonalecorrerà lungo ilstradale. Carreggiate più larghe e pilastri rafforzati per permettere l'attraversamento anche agli autobus di linea e ai camion. Ad aprile aprirà il cantiere per il ... Un piano per il futuro dell'ex Gkn - Sbilanciamoci - L'economia com ... Un debito «certificato, sempre inserito nel piano di riequilibrio», è sparito dall’ultima versione del piano stesso, quella oggi sotto la lente della ...All’orizzonte il Piano per l’anno scolastico futuro in Calabria, nel Cosentino il numero più cospicuo degli eventuali accorpamenti. Restano vigenti le norme che consentono deroghe e i criteri generali ...