(Di domenica 8 gennaio 2023) Nei giorni scorsi, l’Offensive security team diè riuscito a violare il motore etico di, il modello conversazionale di OpenAI, facendolo rispondere a qualunque tipo di domanda, anche su argomenti che non avrebbe dovuto affrontare. Questo attacco è molto particolare, perché non è stato effettuato con strumenti tecnologici, ma adottando una strategia simile a quella del social-engineering. In altre parole, non è stato “hackerato” il sistema, modificandone il codice o i parametri di configurazione, ma, dopo una analisi del comportamento, dell’approccio e del flusso logico dell’AI, è stato indotto ad abbandonare le sue regole etiche grazie unicamente a un esercizio di logica e dialettica, così come si fa con gli esseri umani. Se fossimo nell’Ottocento, diremmo che è stato “irretito”. Ne parliamo con Pierguido, ceo di ...