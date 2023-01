Cesare Cavalleri | un amico sullo scaffale

Avvenire

- - >(1936 - 2022) - Ares . "Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro sul piombo, per sempre s'incidessero sulla roccia! Io lo ...Direttore delle edizioni Ares e della rivista "Studi cattolici",è uno dei pochi, pochissimi, intellettuali di razza che il cattolicesimo italiano abbia conosciuto nel dopoguerra. Il fatto che sia morto ieri, nella sua Milano adottiva, non riesce a ... Addio a Cesare Cavalleri, combattivo protagonista della cultura cattolica “Non ho certo la velleità di ricostruire esattamente come andò quella notte – sostiene Brighi – perché dopo 2072 anni si possono solo formulare ipotesi. Ma gli scoli e le quote della Centuriazione son ...Esistono ancora i critici Perché non si stroncano più certi libri Dobbiamo recensire i recensori Ecco qualche risposta e qualche precisazione ...