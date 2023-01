Ces 2023 | diario di una fiera mastodontica | caotica | ad alto tasso di stress

Leggi su panorama

(Di domenica 8 gennaio 2023) da Las Vegas Il Ces è uno di quegli amori tossici che non si riesce a scrollarsi di dosso, una trappola spalancata di fronte ai piedi, in cui ci si butta dentro comunque di proposito. Un richiamo suadente e pericoloso, a cui si finisce comunque per rispondere sì, dopo essersi ripromessi che non ricapiterà, sarà l’ultima volta e poi basta. Io ci sono ricascato, eccome. Continuo a farlo per qualche irrisolta tendenza di sadismo: quella che si chiude oggi, per me, è la dodicesima edizione. Sia chiaro, ladella tecnologia più importante al mondo, organizzata puntualmente a inizio anno a Las Vegas (pandemie permettendo), è una giostra di annunci e novità senza argine per gli appassionati del settore. L’antipasto di un futuro inevitabile per chi dovrà, comunque, subirne le propaggini. Ma per il cronista che deve viverla e raccontarla, assomiglia di più a una spirale di ...