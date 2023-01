Centinaia di sostenitori di Bolsonaro hanno assaltato il parlamento brasiliano

la Repubblica

Caos in Brasile. Sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso a Brasilia. La polizia è intervenuta sparando gas lacrimogeni. La zona era già presidiata. Centinaia di golpisti sostenitori dell'ex presidente brasiliano hanno preso d'assalto il palazzo del Parlamento. La polizia brasiliana ha usato dei candelotti di gas lacrimogeni per cercare di respingere i manifestanti.