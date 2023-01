C’è Tre Uomini e una Gamba su Italia1 | il primo film di Aldo Giovanni e Giacomo in onda l’8 gennaio

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tree unasu: va instasera, domenica 8, ildi. Uscito al cinema nel 1997, la pellicola diretta dal trio comico e da Massimo Venier fu realizzata in sordina, ed ebbe un grandissimo successo al botteghino; ancora oggi sono celebri molte delle sue gag e frasi, diventate un vero e proprio fenomeno di massa (celebre la scena della partita in spiaggia, così come la battuta sulladi legno).sono tre amici; i primi due sono sposati con due sorelle, figlie del negozio di ferramenta da loro gestito. Il terzo, sedicente intellettuale del gruppo, è in procinto ...

Cicloweb.it

Cina, la fine dianni di quarantena obbligatoria Con l'azzeramento delle regole, sin da oggi i viaggiatori in entrata in Cina non saranno più tenuti alla quarantena, dopo quasianni di ...... come dimostra il fatto che per arrivare da Roma a Milano ci vuol meno diore ma per analoghi 500 km da Roma a Lecce ce ne vogliono sette, se va bene. L'esempio è fresco fresco, arriva dal Piano ... Van Anrooij dà spettacolo a Zonhoven