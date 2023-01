C' è Posta Per Te | Valentina incinta di Stefano dopo la registrazione? FOTO

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 8 gennaio 2023) La prima puntata di C'èPer Te della stagione numero 26 è partita col botto. Come rivelano gli ascolti tv, il people show ha registrato 4.898.000 spettatori e il 30.16% di share con un record del 33% sul pubblico attivo e del 41.5% sui 15-34enni. Ancora una volta Maria De Filippi è tornata ad accendere il sabato sera della rete ammiraglia del Biscione e facendo volare la curva nera che ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori. Tra questi anche molti personaggi famosi che hanno commentato la storia diChiara Ferragni e Fedez, che hanno definito "tossica" la relazione della coppia romana, anche Sabrina Ferilli ha scritto su Instagram: "Non ci credo", facendo riferimento al fatto che la conduzione sia riuscita a convinceread aprire la busta. Ma come è andata a ...