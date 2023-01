C’è Posta per te parte malissimo | Maria De Filippi criticata da molti | il motivo

(Di domenica 8 gennaio 2023) Giuseppe va a C’èper te e chiede adi fare una sorpresa alla moglie Ieri sera finalmente è tornato in onda C’èper te. Il programma condotto daDeperò ha subito iniziata la puntata con molte critiche in particolar modo verso un ospite. Infatti, tra gli ospiti della L'articolo proviene da KontroKultura.

Puntata fotocopia a mille altre puntate di C'èper Te, tra sorprese, madri alla ricerca di figli e le immancabili corna, ieri segnate da una storia d'amore tossico a dir poco agghiacciante, ...La storia di Elio a C'èper te Elio aveva un tremendo bisogno di scusardi con il figlio Samuele, per non essere stato presente nella sua vita come avrebbe voluto. Un quadretto familiare davvero ... Ascolti tv, sabato 7 gennaio 2023: Tali e Quali (18.9%), C’è posta per te (30.2%) | Dati Auditel