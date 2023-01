“C’è posta per te” | la storia di Giuseppe e Francesca | forti emozioni in studio

Leggi su tvzap

(Di domenica 8 gennaio 2023) News tv. . C’èper te è un programma televisivo italiano, trasmesso in prima serata su Canale 5 a partire dal 12 gennaio 2000 con la conduzione di Maria De Filippi. Con 26 edizioni all’attivo, è il people show più longevo della televisione italiana. Ieri sera, 7 Gennaio 2023, è andata in onda una nuova puntata del noto programma e i protagonisti della prima emozionantesono stati: l’uomo ha deciso di fare una sorpresa a sua moglie per ringraziarla di tutto.Leggi anche –> “C’èper te”, Alessia Quarto rivela cosa è successo dopo un anno La prima puntata di C’èper te è iniziata subito con una grossa sorpresa, rappresentata da Can Yaman. Prima dell’ingresso dell’attore turco, che è molto amato grazie ad alcune serie tv andate ...