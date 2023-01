C’è Posta per Te | la relazione tossica tra Stefano e Valentina scatena le polemiche Sabrina Ferilli | “Ma non ci credo | ao c’è riuscita!”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) La nuova edizione di C’èper Te si è aperta con una storia diciamo così d’amore, unae non certo educativa, che hato un’ondata di indignazione sul web. A criticare l’esempio fornito dasono stati tanti telespettatori (la puntata si è aggiudicata la prima serata con 4.898.000 spettatori e uno share record del 30.2%) ma anche diversi vip, tra cui Chiara Ferragni e Fedez,e Paola Iezzi. La storia –, dopo aver tradito il marito con un altro uomo, ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per poter ricucire la ferita nel rapporto. Dall’altra parte della bustanon ne vuole sapere in quanto non si sente pronto a mettere una pietra sopra a ...