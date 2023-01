C’è Posta Per Te | Can Yaman è la sorpresa per Francesca | ‘Mi sento molto solo’

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 8 gennaio 2023) C’èPer Te è tornato sabato 7 gennaio su Canale 5, in prima serata. Il people show condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua ventiseiesima edizione, ha intrattenuto i suoi fedelissimi seguaci con le storie protagoniste. La prima serata del 2023 è stata la più attesa dal pubblico femminile per via della presenza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Canè in Italia, i fan protestano per la chiusura della sua serie C’èper te, Canfuori dal people show: l’indiscrezione C’èper Te, Valeria e Angelo respinti da figlia e genero: “Mi hanno chiamato maiale” Canospite a C’èPer Te 2023: svelata la data della messa in onda della puntata ...