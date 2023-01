C’è posta per te | Antonino Cannavacciuolo e la promessa a Samuele | “Farò parlare di te”

(Di domenica 8 gennaio 2023)ieri sera, 7 gennaio 2023, è stato ospite della prima puntata di C’èper te. Lo chef è stato chiamato da Elio che, per chiedere perdono al figlio, voleva fargli una sorpresa permettendogli di incontrare uno dei suoi miti. Lo Chefè entrato in studio e si è seduto accanto a. “Sono contentissimo”, ha detto il ragazzo. Lo chef stellato ha poi fatto unae un invito al ragazzo, che sogna di fare il cuoco, per rendere ancora più speciale la sorpresa: “Potevo portarti qualsiasi cosa del nostro lavoro, poi mi sono detto: ‘Se gli dico di venire a Villa Crespi? Tu hai l’età giusta per lasciare il segno nella ristorazione, se vuoi posso darti una mano. Ti chiedo solo una cosa: voglia di arrivare lì. Faccio una ...

Il Fatto Quotidiano

Redazione Sorrisi Canale 5 " C'èper Te ": 4.898.000 spettatori (share 30,2%). Rai1 " Tali e Quali" : 3.252.000 spettatori (share 18,9%). Rai3 " Città Segrete ": 1.184.000 spettatori (share 6,9%). Italia 1 " Cattivissimo Me 2 ":...Ora è tornato in tv come postino di C'èper te. C'èper te, chi sono i postini Nella nuova edizione di C'èper te , Giovanni Vescovo affianca altri tre postini confermati. Tra ... C’è posta per te, Chiara Ferragni e Fedez indignati per la storia di Stefano e Valentina: “La…