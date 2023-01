C’è Posta per te 2023 | Antonio Cannavacciuolo fa una promessa ad uno chef | “Posso aiutarti”

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 8 gennaio 2023) Antoninosi dimostra cuore d’oro a C’èper tee fa unaa un ragazzo di nome Samuele. Farà il possibile per aiutarlo a lasciare un segno nel mondo della ristorazione, riuscendo a realizzare il suo sogno. Il giudice di MasterItalia scende in campo con grande umanità e si commuove durante la storia del ragazzo.non si è presentato con regali materiali, come spesso viene fatto dai vip nel programma di Maria De Filippi, ma con delle splendide parole: “Potevo portarti qualsiasi cosa del nostro lavoro, poi mi sono detto che ti avrei portato a Villa Crespi. Hai l’età giusta per lasciare il segno, se vuoidarti una mano. Ti chiedo solo una cosa: voglia di arrivare lì. Faccio unaa Maria De ...