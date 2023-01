C’è guerra e guerra | tutte comunque da evitare

Leggi su ildenaro

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’ anno appena iniziato sembra stia esordendo in maniera diversa da quello appena concluso. Il 2022 resterà annoverato nel Grande Libro della Storia tra quelli cosiddetti horribiles, su tanto non c’è alcun dubbio. Per quello appena iniziato è difficile fare pronostici, ma una cosa sembra molto probabile, che i problemi economici quasi ovunque nel mondo siano destinati a aumentare. Non solo per quantità, ma anche e forse più per qualità. Non é difficile fare alcune considerazioni non diverse da quelle che vengono fuori nelle pause tra una partita e l’altra alla bocciofila. Quelli presi in considerazione sono fatti e situazioni evidenti anche agli occhi e alle orecchie del minus habens del villaggio. Una situazione che dá la stessa gradevolezza di un pugno su un occhio è data da notizie giá annunciate lo scorso anno e confermate appena ieri. Sono molti i paesi che invieranno ancora ...