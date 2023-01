Cattiverie sulla compagna di Francesco Totti | “Noemi non si fa scrupoli”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 8 gennaio 2023) Quantedi. Dopo le parole dell’ex marito diBocchi adesso c’è chi sembra confermare che lei è una donna che non si fa. E’ la rivista Nuovo a riportare ciò che avrebbe detto una persona che la conosce bene, e non è l’ex marito ma usa parole molto simili a quelli di Mario Caucci. Chi ha parlato della donna che oggi rende felice l’ex capitano della Roma ha detto che pur di ottenere ciò che desidera non guarda in faccia a nessuno, cheBocchi è una persona cinica e non si fa troppi. Chi la descrive usa parole forti, una fonte che il settimanale di gossip non rivela ma riporta quanto raccontato. Ladiavrebbe obiettivi ...