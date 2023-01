Caro-benzina | l’appello del Codacons agli automobilisti | «Boicottate i distributori che speculano sui prezzi»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo la denuncia di ulteriori rialzi neidie gasolio, ilpassa nuovamente all’offensiva. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori aveva già presentato un esposto alle Procure e alla Gdf per aggiotaggio, e adesso si rivolge all’Antitrust, chiedendo di aprire una istruttoria per la possibile fattispecie di intesa anticoncorrenziale. Maquesta volta si rivolge direttamente anche: «Abbiamo deciso di lanciare un boicottaggio nazionale deipiù cari – spiega l’associazione – invitando gliitaliani a verificare isul proprio territorio, anche attraverso le apposite app che segnalano i ...

15.15, al via controlli della Gdf Il ministro dell'Economia Giorgetti ha dato mandato a dicembre alla GdF di monitorare la situazione dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade per evitare fenomeni speculativi. "Non ci possono essere distributori che vendono la benzina a 1,70 e altri a 2,40 - ha sottolineato - Evidentemente c'è qualcuno che fa il furbo. Porterò il ragionamento a livello di Governo". Prezzi diesel e benzina a 2 euro. Pichetto: governo pronto a intervenire