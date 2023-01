Caro benzina | controlli della Finanza sui prezzi La Procura di Roma apre un' indagine Salvini | «Speculazioni sulle accise»

Il Sole 24 ORE

Non è chiaro se in questi giorni il governo abbia intenzione anche di mandare un messaggio sul- vita. Dellasi è detto nelle ore scorse (e la polemica non accenna a placarsi) e il ...Ildiventa un tema caldo: fonti del Mef hanno confermato che per evitare eventuali fenomeni ...presentato dal Codacons in ben 104 procure in cui si chiede 'di indagare sui prezzi die ... Prezzi diesel e benzina a 2 euro. Pichetto: governo pronto a intervenire Prezzi record di benzina e diesel: quali sono le intenzioni del Governo sulle accise Salgono ancora i prezzi della benzina e del gasolio, rispettivamente a 1,83 e 1,89 € per litro… Leggi ...Il caro carburanti diventa un tema caldo: fonti del Mef hanno confermato che per evitare eventuali fenomeni speculativi sui prezzi dei carburanti su strade e autostrade a seguito dello stop ...