Orizzonte Scuola

Ma il meglio venne subito dopo: andò davanti alla panchina sarda a dire a brutto muso qualcosa a, anche lui espulso. I due lasciarono il campo spalla a spalla in un confronto che ...Benevento . Il quinto libro del sannita, primo italiano selezionato tra i dieci migliori professori del mondo nel Global Teacher Prize, il Nobel dei docenti, rivolto agli aspetti del digitale è in libreria e sui principali ... Carlo Mazzone, non si ferma il suo impegno per i giovani: nel suo nuovo libro tanti consigli per lavorare nel digitale L'85enne ex allenatore è ancora nei cuori di tutti i tifosi senza distinzioni di bandiere: ha ricevuto valanghe di auguri di buon anno e ha voluto rispondere ...L'ex allenatore della Roma scrive un messaggio di auguri e ringraziamento sul web e spiega perché si è emozionato ...